Kommenden Herbst hat das Warten für alle eingefleischten Flirtformat-Fans endlich ein Ende – denn die Kult-Kuppelshow Bauer sucht Frau geht in die 15. Runde! Junggesellen mit Landwirtschafts-Background suchen auch in diesem Jahr im TV wieder das, was Bauer Gerald und seine Anna längst gefunden haben: Die ganz große Liebe. In die Rolle von Amors Helferin schlüpft selbstverständlich auch dieses Mal wieder Moderatorin Inka Bause (50). Aber welche Farmer werden sich 2019 auf die Jagd begeben?

Am 10. Juni um 19.05 Uhr werden auf RTL die neuen Kandidaten vorgestellt. Alle mutigen Ladys, die sich an das Gefühlsexperiment vor laufender Kamera herantrauen, können sich dann fleißig für ihren jeweiligen Favoriten bewerben und lernen ihn vielleicht anschließend schon auf dem Scheunenfest kennen. An Auswahl sollte es auch in diesem Jahr nicht mangeln. Promiflash verschafft euch einen Überblick über die 13 Teilnehmer.

Sven aus Brandenburg wohnt gemeinsam mit seinen Eltern auf einem Vierseithof im Landkreis Barnim in Brandenburg. "6,5 Jahre bin ich nun schon allein und natürlich fühle ich mich da auch oft einsam. Jetzt muss endlich wieder eine Frau her, dit wird Zeit", so der 54-Jährige. Er hat aus einer früheren Beziehung eine 16-jährige Tochter. Die Lady, die um ihn wirbt, sollte auf jeden Fall eine Prise Temperament mitbringen.

Auch für den 28-jährigen Martin aus dem Münsterland wird es höchste Zeit für Zweisamkeit. Dabei ist es dem selbstständigen Lohnunternehmer, der leidenschaftlich gerne Autocross-Rennen fährt, wichtig, dass seine Zukünftige "Bock auf Maschinen und Tiere" hat. "Die Lebensuhr tickt und ich möchte ja auch eine Familie gründen", meint der Liebhaber von Landmaschinen.

Michael aus dem Frankenland möchte seine kleine Familie mit einer Partnerin komplett machen. Der 30-Jährige ist nämlich Papa einer zweijährigen Tochter. "Meine Tochter ist mein Leben und ich tue alles für sie. Aber natürlich wird es wieder Zeit für eine neue Partnerschaft, ich möchte eine Frau, die für immer an meiner Seite bleibt", beschreibt der Garten- und Landschaftsbauer seine Vorstellung.

"Endlich richtig glücklich sein mit einer Frau, das möchte ich gern mal erleben", lautet die Ansage, die der 45-jährige Stefan macht. Der Schlager-Fan und Hobbytänzer aus Baden-Württemberg wünscht sich eine (Tanz)-Partnerin, die ihm seine Discofox-Künste streitig macht. Seine Traumfrau sollte außerdem zuverlässig und treu sein und ihm ab und an auch auf dem Hof helfen.

Thomas aus Nordrhein-Westfalen zählt mit seinen 27 Jahren nicht nur zu den Jungspunden der Staffel, sondern ist mit seinen 2,11 Metern außerdem ein echter Riese. Wie Stefan schwingt auch er gerne das Tanzbein und belohnt sich danach gerne mal mit selbstgemachter Pizza aus dem hauseigenen Steinofen. Er stellt sich seine potenzielle Angebetete folgendermaßen vor: "Sie sollte wissen, was sie will, Spaß an ihrer Arbeit haben, auch mal diskutieren können, lachen und feiern wäre auch cool."

Namensvetter Thomas (47) ist Viehhändler in Niedersachsen. Der HSV-Fan wohnt mit seinen zwei erwachsenen Töchtern und zahlreichen Tieren in einem Haus – allerdings in seperaten Wohnungen. "Jeder von uns lebt inzwischen sein eigenes Leben", stellt er klar. Seine Partnerin sollte gleichberechtigt und ein kleines bisschen verrückt sein.

Der 45-jährige Burkhard lebt auf einem idyllischen Pferdehof in Ostfriesland und kümmert sich alleine um seine 15 Pferde und zehn Ponys. Seit vier Jahren ist der Hundefreund bereits Single – da ist die Sehnsucht groß. Doch worauf kommt es ihm an? "Sie soll es ernst meinen", gibt er an. Wenn eine Frau darüber hinaus auch noch backen könne, habe sie gute Chancen, sein Herz zu erobern.

Im Nordosten von Luxemburg lebt Bauer Carlo gemeinsam mit seiner Tochter (17) und seinem Sohn Sohn (14). In seiner Freizeit geht der 50-Jährige gerne schwimmen, liebt Pferderennen und fährt Autocross. "Ich vermisse nicht nur Gespräche, sondern auch Zärtlichkeiten, einen Kuss, Umarmungen, denn das gehört im Leben dazu", sagt Carlo.

Genaue Vorstellungen von seiner Zukünftigen hat auch Christopher (30) aus Niedersachsen – seine Traumfrau sollte möglichst blond sein. "Ich brauche aber kein Model mit High Heels oder so. Und in den Kuhstall braucht sie auch nicht, wenn sie das nicht möchte", stellt er klar. Vor vier Jahren übernahm der Rinder- und Milchkuhzüchter den Hof seiner Eltern – für Schmetterlinge im Bauch fehlte bislang schlichtweg die Zeit.

Mit der großen Liebe hat es auch für Christian (33) aus dem Landkreis Celle noch nicht geklappt. "Ich habe sie zwar noch nie erlebt, aber ich glaube an Liebe auf den ersten Blick", so der Kartoffelbauer. Er fährt gerne Motorrad, ist Mitglied im Trecker-Club und schnitzt Holzskulpturen mit seiner Kettensäge. Sein Schatz sollte ihn hin und wieder mit Kleinigkeiten überraschen – "und wenn's nur ein schönes Abendbrot ist."

"Ich habe hier etwas aufgebaut, es ist alles bereit und dann wache ich morgens auf und niemand ist da, mit dem ich das teilen kann", beschreibt Henry aus Niedersachsen seine Situation. Mit seiner Alpakazucht erfüllte sich der 49-Jährige zwar einen Lebenstraum, sein Wunsch nach Liebe blieb aber bislang ungehört. Der Shopping-Fan würde außerdem gerne heiraten.

Seit drei Jahren lebt der verwitwete Jürgen (63) nun schon alleine auf seinem Bauernhof in Thüringen – das soll sich durch "Bauer sucht Frau" ändern. Der gelernte Zimmermann sehnt sich nach jemandem, mit dem er den Rest seines Lebens verbringen kann. Dabei dürfe seine Traumfrau auch gerne deftig kochen. "Sie sollte zwischen 55 und 64 Jahre alt sein und jeden Spaß mitmachen", so Jürgens Vorstellung.

Eine ganz genaue Vorstellung hat auch Technik-Liebhaber Kai (41). Er wohnt in Hessen zusammen mit seinem Sohn (16), mit der er gerne joggt, schwimmt, Rad oder Ski fährt. Die Dame, die sich für ihn bewirbt, müsse deshalb ein ebenso großer Familienmensch sein wie er. "Heiraten, sich um Nachwuchs kümmern, einfach glücklich sein", sei alles, was er wolle.

Zusätzlich zur gewöhnlichen Sendung werden ab dem 24. Juni fünf Folgen eines Spin-offs von "Bauer sucht Frau international" ausgestrahlt. In Kanada, Chile, Australien, Neuseeland, Paraguay, Südafrika, Namibia und Costa Rica hilft Inka deutschstämmigen Landwirten in Sachen Liebe auf die Sprünge. Welche Paare wohl im Ausland zueinander finden werden?

