Zeigt sich Willi Herren (44) einsichtig? Am Samstagabend hatte der Ballermann-Star für mächtig Ärger gesorgt: Bei einem Auftritt hatte er sich mit einem Song über Michael Wendlers (47) Freundin Laura Müller (19) lustig gemacht. Weil der Veranstalter des Events dies jedoch vorher ausdrücklich verboten hatte, wurde der Mallorca-Sänger kurzerhand von der Bühne geschmissen. Promiflash sprach mit dem Kölner über das Geschehene: Hat Willi aus dem Vorfall gelernt?

Für den 44-Jährigen ist klar: Um in Zukunft Stress zu vermeiden, wird er sich bei kommenden Performances nicht mehr über Laura und Michael lustig machen. "Ich nehme einfach die Namen der beiden bei Auftritten gar nicht mehr in den Mund. Weder negativ, noch positiv oder gar wertneutral. Wenn mir aus so einer Sache ein Strick gedreht wird... dann mach ich halt gar nichts mehr in diese Richtung!", kündigte er gegenüber Promiflash an. Der Zoff mit den Veranstaltern der Olé-Party-Reihe ärgere ihn sehr: "Ich will keinen Stress, weil sie mich buchen und das weiß ich sehr zu schätzen!"

Wirklich zu bereuen scheint Willi seinen Spaß auf Kosten das Couples nicht. Auch erklärte der ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidat, er habe nichts von einem Verbot gewusst: "Angeblich wurde meinem Management vorab mitgeteilt, dass ich einen derartigen Spaß unterlassen soll. Das stimmt nicht. Sonst hätte ich es doch gelassen!"

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im August 2019

Instagram / williherren Ex-Lindenstraße-Darsteller Willi Herren

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Willi Herren bei einem Auftritt in Rostock

