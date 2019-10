David Tennant (48) ist in Vater-Freuden! Im Mai ließ der Star aus Doctor Who" und Harry Potter und der Feuerkelch in einer Talkshow überraschend die Baby-Bombe platzen: Er und seine Ehefrau Georgia Moffett erwarten bereits zum fünften Mal Nachwuchs. Nun durften die beiden Schauspieler und ihre Kids Ty, Olive, Wilfred und Doris ihr neues Familienmitglied endlich auf der Welt begrüßen – und sogar schon mit nach Hause nehmen.

"Ein Engel, ein Dämon und ein paar Babys. Was kann da schon schief gehen?", kommentierte Georgia eine Collage auf Instagram. Links ist David zu sehen, wie er mit seinem Neugeborenen das Krankenhaus verlässt. Die rechte Aufnahme zeigt Michael Sheen (50) – ebenfalls mit seinem Spross auf dem Heimweg, denn auch der 50-Jährige ist vor einem Monat Vater geworden. Mit der Bildbeschreibung spielte die 34-Jährige auf die Comedy-Serie "Good Omens" an, in der David und Michael die Hauptrollen spielen – ein Dämon und ein Engel, die eine ungewöhnliche Freundschaft eingehen.

Den Namen und das Geschlecht ihres Nachzüglers haben David und Georgia bisher nicht verraten. Auch ein Blick auf das Gesicht ihres Kindes blieb den Fans bisher verwehrt – auf dem Foto wurde es geschwärzt. Trotzdem freuten die User sich über die Geburt des Sprosses und überhäuften die Eltern mit Glückwünschen.

Getty Images Georgia Moffett, Schauspielerin

Instagram / georgiatennantofficial David Tennant und Michael Sheen mit ihren Kids

Splash News David Tennant und Georgia Moffett, 2017

