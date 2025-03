David Tennant offenbart seltenes körperliches Merkmal

David Tennant (53), bekannt aus der Serie "Doctor Who", hat erstmals über ein ungewöhnliches körperliches Merkmal gesprochen. Der schottische Schauspieler verriet in einem Interview mit Metro, dass er mit einem Extra-Zeh an seinem rechten Fuß geboren wurde. "Es sieht irgendwie wie ein kleiner Stummel aus", scherzte er, als er nach dem seltenen Zustand gefragt wurde. Anlass für dieses Geständnis war die Spekulation von Fans auf Reddit, die das auffällige Detail bemerkten. "Nun, jetzt wissen es alle", fügte er lachend hinzu. Neben dieser Offenbarung bereitet sich David gerade auch auf seine zweite Moderation der BAFTA-Awards vor, die am 16. Februar in London stattfinden wird.

In dem Gespräch sprach David auch über die Herausforderungen, erneut Gastgeber der prestigeträchtigen Preisverleihung zu sein. Mit Humor erklärte er, dass die Erwartungen an ihn niedrig seien: "Niemand glaubt wirklich, dass ich gut darin bin, und genau das gibt mir einen Freifahrtschein." Schon bei seiner BAFTA-Premiere im letzten Jahr überzeugte er mit seiner charmanten und witzigen Art, wie auch die Verantwortlichen der Veranstaltung betonten. Neben seinen Moderationspflichten ist David beruflich äußerst eingebunden. Fans können sich auf die finalen Episoden von "Good Omens" sowie die Rückkehr der Dramaserie "Rivals" freuen.

Privat genießt der Schauspieler das Familienleben mit seiner Frau Georgia Tennant, die er 2011 heiratete. Das Paar lernte sich 2008 am Set von "Doctor Who" kennen. Gemeinsam haben die beiden fünf Kinder, darunter Ty, den Georgia aus einer vorherigen Beziehung mitbrachte und den David adoptierte. Ty hat sich mittlerweile als Schauspieler etabliert, zuletzt in der Erfolgsserie "House of the Dragon". Georgia, die auf Instagram Einblicke in ihr gemeinsames Leben gibt, scherzte kürzlich anlässlich ihres 13. Hochzeitstages liebevoll über Davids Vorliebe für unvorteilhafte Selfie-Winkel: "13 Jahre, in denen ich versuche, ihm klarzumachen, dass wir beide von oben besser aussehen." Es scheint also, als genieße David das Leben in vollen Zügen.

Getty Images Schauspieler David Tennant im Mai 2019

Getty Images David Tennant und Georgia Tennant

