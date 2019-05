Was für eine süße Überraschung: David Tennant (48) schwebt wieder im absoluten Familienglück! Normalerweise kennt man den "Doctor Who"-Star hierzulande vor allem in seiner Rolle als Bartemius "Barty" Crouch Junior aus Harry Potter und der Feuerkelch, am liebsten ist dem Schauspieler aber eine ganz andere Rolle: nämlich die des Familienoberhauptes. Kürzlich gab David bekannt, dass er nun schon zum fünften Mal Vater wird.

Während der Late Late Show mit Jame Corden ließ nicht etwa der Schauspieler selbst die Bombe platzen, sondern der Moderator: "David, wir haben schon Backstage geredet und das überwältigt mich immer noch. Du hast bereits vier Kinder, dein ältestes ist 17. Und jetzt hast du mir erzählt, du und deine Frau, die liebe Georgia, ihr erwartet euer fünftes Kind." Unter tosendem Applaus bestätigte der Brite die Baby-News: "Fünf sind ganz schön viel."

Diese tolle Nachricht war aber Anlass genug für den ältesten Sohn Ty seine Eltern erst mal zu belehren: "Was wirklich komisch ist, unser 17-jähriger Sohn hält uns jetzt Vorträge über Geburtenkontrollen. Und das sollte eigentlich andersherum sein", witzelte der Film-Star im Interview.

Getty Images David Tennant, Schauspieler

Getty Images David Tennant, Schauspieler

Getty Images David Tennant, Schauspieler

