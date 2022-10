"Doctor Who"-Star David Tennant sollte James Bond spielen!

Lange ahnte David Tennant (51) nichts davon, dass er beinahe eine der begehrtesten Rollen im britischen Königreich gespielt hätte. Der Schauspieler ist unter anderem bekannt für seine Rolle als Barty Crouch jr. im Harry Potter-Franchise und des zehnten Doktors in der Serie Doctor Who. Die Kultserie hat ihren Protagonisten bereits 14 Mal ausgetauscht. Dagegen gab es bislang bloß acht verschiedene James Bond-Verkörperungen. Erst jetzt erfuhr David Tennant, dass er 2006 neben Daniel Craig (54) auch im Rennen für die Rolle des 007 war!

Im "Acting for Others"-Podcast erinnerte sich der 51-Jährige, wie er jüngst mit einem Regisseur gesprochen habe, der damals mit den Produzenten von James Bond zusammengearbeitet hat. Dieser habe ihm nun über ein Jahrzehnt später verraten, dass er das letzte Mal auf der Liste der potenziellen Schauspieler für die begehrte Rolle des Agenten 007 gestanden habe. "Ich glaube, es war eine ziemlich lange Liste und ich glaube nicht, dass ich ganz oben stand, aber offenbar war es so", äußerte sich David zu der interessanten Enthüllungen.

Das Casting für den neuen Bond hat bisher noch nicht begonnen. Das ließ Michael G. Wilson laut Deadline auf einer Pressekonferenz verlauten. Was er jedoch sehr wohl verriet, war, dass der neue Schauspieler die Erfahrung von James Bond widerspiegeln können sollte: "Deshalb wäre ein Mann in den Dreißigern am besten geeignet. [...] Danach suchen wir."

