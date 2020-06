Einfach nur magisch! Alle Fans von Harry Potter aufgepasst und vor allem zugehört: Schon vor einigen Wochen gab es die große Ankündigung, dass das erste Buch über den jungen Zauberer neu eingelesen wird. Aber "Harry Potter und der Stein der Weisen" wird nicht von irgendwem neu interpretiert, sondern von allerlei britischen Promis. Das aktuelle Kapitel wird von niemand Geringerem als David Beckham (45) und David Tennant (49) vorgetragen!

Mit einem Clip auf Instagram hat der ehemalige Profi-Kicker verraten, dass er und der Doctor Who-Star das elfte Kapitel des Erfolgsromanes, in dem Harry gerade zum ersten Mal Quidditch spielt, lesen werden. "Ich freue mich so sehr, Teil dieses großartigen Projekts zu sein", erklärt der vierfache Vater gerührt. Nach etwa der Hälfte des Kapitels übernimmt David Nummer zwei und liest das Kapitel bis zum Schluss. Wie es der Zufall so will, ist der Schauspieler sehr vertraut mit der Geschichte, da er in der Verfilmung des vierten Teils "Harry Potter und der Feuerkelch" die Rolle von Barty Crouch Jr. verkörpert hat.

Vorherige Kapitel wurden bereits von UK-Stars, wie der Oscarpreisträgerin Olivia Colman (46), und dem originalen Hörbuchsprecher Stephen Fry (62) vorgelesen. Aber den Anfang hat niemand anderes als Harry Potter alias Daniel Radcliffe (30) selbst gemacht. Jetzt bleibt es spannend, wer die nächsten Seiten vortragen wird.

