David (48) und Georgia Tennant geben ein beunruhigendes Baby-Update! Der Harry Potter-Star und seine Frau hatten im Mai verkündet, dass sie zum fünften Mal Eltern werden. Und im Oktober war es dann auch endlich so weit – die Eltern konnten ihr jüngstes Familienmitglied in die Arme schließen. Das Paar behält bisher das Geschlecht und den Namen ihres Babys für sich – doch jetzt geben sie plötzlich bekannt: Der Säugling musste ins Krankenhaus!

In einem langen Instagram-Post, das ein Foto ihres Babys in einem Krankenhausbett zeigt, offenbart Georgia, dass sie vergangene Woche wegen hohem Fieber in die Notaufnahme gemusst hätten. Unter welcher Krankheit ihr Kind litt, verrät die Blondine allerdings nicht. "Was in den folgenden Tagen kam, wird mich für immer verfolgen, aber jetzt zurück daheim auf dem Sofa, mein Baby ohne Schlauch und wieder rosafarben, nehme ich eine Sache mit: Unser Gesundheitssystem ist magisch", erklärt die mehrfache Mutter.

Bereits an Thanksgiving teilte Georgia ein Foto auf ihrem Account, das den langen Flur eines Krankenhauses zeigte. Fans hatten in der Kommentarspalte etliche besorgte Nachrichten hinterlassen und gehofft, dass es der Familie gut gehen würde.

Instagram / georgiatennantofficial Baby von David und Georgia Tennant im Krankenhaus

Instagram / georgiatennantofficial Georgia Tennant

Backgrid David und Georgia Tennant im November 2019

