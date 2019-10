Er war nie für seinen Sohn da: Harvey, der 17-jährige Sohn von Katie Price (41) kennt seinen leiblichen Vater nicht wirklich – der Fußballer Dwight Yorke (47) zweifelte während der Schwangerschaft daran, dass er der Vater von Harvey sei und erzwang sogar einen DNA-Test. Dieser bestätigte zwar, dass der mit einer schweren Behinderung zur Welt gekommene Junge sein Sohn ist, Unterstützung bei der Erziehung erhielt Katie trotzdem nicht von dem Kicker. Mehr noch: Seit bereits 13 Jahren haben sich Harvey und Dwight wohl nicht mehr gesehen.

Ein unhaltbarer Zustand, wie die Reality-TV-Bekanntheit findet – auf ihrem YouTube-Kanal hat die 41-Jährige vor Kurzem ein Video veröffentlicht, in dem sie davon berichtet, dass sie Vater und Sohn gerne wieder zusammenführen würde. Sie erklärt: "Dwight sollte wieder Teil von Harveys Leben werden, es sind so viele Jahre vergangen." Das letzte Mal hätten sich die beiden gesehen, als ihr Sohn vier Jahre alt war. Am liebsten würde sie deshalb einfach mit Harvey an Dwights Tür klingeln, um die beiden wieder zu vereinen.

Katies Ältester leidet am seltenen Prader-Willi-Syndrom, einer genetischen Störung, die bei ihm unter anderem für Autismus, Blindheit und Diabetes sorgt. Auch sein Essverhalten sei dadurch schwer gestört, was Harveys Vater allerdings nie verstanden habe: "Ich habe Dwight so oft erklärt, was mit Harvey los ist, aber er weigerte sich, es zu verstehen und redete nur darüber, dass er zu dick sei."

Getty Images Dwight Yorke, Sportler

Splash News Harvey und Katie Price in London, Februar 2019

WENN.com Harvey Price und Katie Price vor dem Londoner Parlament

