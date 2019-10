Ein Hoch auf Paola Maria (26), die sich zu einem besonderen Anlass einen babyfreien Abend gegönnt hat! Vor neun Monaten ist die YouTuberin zum ersten Mal Mutter geworden. Der kleine Leonardo ist der ganze Stolz der Influencerin und ihres Mannes Sascha Koslowski – ihre Fans betonen immer wieder, wie toll sie sich als Eltern machen. Anlässlich ihres 26. Geburtstags ist die Mama nun ohne ihr Söhnchen auf die Piste gegangen.

Den feuchtfröhlichen Abend hielt sie in ihrer Instagram-Story fest. Im engsten Freundeskreis hat der Webstar in einem luxuriösen Club in seinen Ehrentag reingefeiert – mit von der Partie war natürlich auch Paolas BFF Dagi Bee (25). Die Mädels ließen es sich bei ein paar Drinks und ohrenbetäubender Musik so richtig gut gehen. Vor allem das Geburtstagskind hatte sichtlich Spaß! Passend zu dem noblen Schuppen hatten die YouTube-Kolleginnen sich in schicke Cocktailkleider geworfen und damit sicherlich viele Blicke auf sich gezogen.

Um eventuellen Hatern gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen, hatte Paola vor ihrer Party-Nacht betont: "Ich weiß – Mutter und so! Aber hey, ich hab in ein paar Stunden Geburtstag und Leo ist im Bett bei meiner Mama. Und für alle, die draußen jetzt sagen: 'Rabenmutter, warum geht die feiern?': Drauf geschissen!" Zur Untermalung ihrer deutlichen Botschaft hielt Dagi einen Mittelfinger in die Kamera.

Instagram / dagibee Dagi Bee und Paola Maria

Instagram / alexanderkoslowski Paola Maria an ihrem 26. Geburtstag

Instagram / paola YouTuberinnen Dagi Bee und Paola Maria

