Ihr Baby wird langsam groß! Im Dezember 2018 sind Paola Maria (25) und ihr Ehemann Sascha Koslowski das erste Mal Eltern geworden. Seitdem dreht sich ihr Leben komplett um den kleinen Leonardo. Dabei hält das Paar seine Community regelmäßig mit Baby-Updates auf dem Laufenden. Erst kürzlich teilte die YouTuberin wieder einen echten Meilenstein ihres kleinen Mannes: Paolas Sohn macht mit neun Monaten die ersten Schritte!

Diese News verkündete die 25-Jährige erst kürzlich ganz aufgeregt in ihrer Instagram-Story. "Ich musste mich gerade beruhigen. Ich hatte schon Tränen in den Augen – Leo hat seine ersten Schritte gemacht. Also nicht mit der Laufhilfe, sondern ohne nichts. Ohne nichts einfach", erzählte die Vollblutmama ihren Fans. In einem weiteren Clip lieferte die Brünette auch gleich die Probe aufs Exempel: Wie selbstverständlich macht Leo Mini-Schritte auf seinen Papa zu.

Erst vor einigen Wochen hat sich Paola dazu entschlossen, ihren Sohnemann nicht mehr im Netz zu zensieren. Im Promiflash-Interview erklärte sie auch den Grund für diesen Schritt: "Er ist jetzt in dem Alter, wo er entdecken möchte, wo er sich umguckt und er alles spannend findet. Und die ganze Zeit zu Hause zu sitzen, um ihn zu verstecken, finde ich auch nicht richtig.”

Instagram / alexanderkoslowski Sascha Koslowski, Baby Leonardo und Paola Maria

Anzeige

Instagram / paola Sascha Koslowski mit seinem Sohn Leo

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria und ihr Sohn Leonardo

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Leo schon seine ersten Schritte machen würde? Ja, definitiv! Nein, das hat mich echt überrascht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de