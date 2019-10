Große Trauer um einen absoluten Zuschauerliebling: Alphonso Williams (✝57) ist tot. Der DSDS-Sieger von 2017 ist am Samstag verstorben. Dem Sänger war kurz zuvor eine harte Diagnose gestellt worden: Er litt an Prostatakrebs. Die Chemo-Therapie hatte er bereits begonnen – deshalb war es in den vergangenen Wochen auch so still um ihn geworden. Schon Anfang des Jahres hatte Alphonsos Gesundheitszustand seine Fans in Sorge versetzt.

Im Januar hatte wegen einer Insuffizienz eine Niere des "What Becomes of the Broken Hearted"-Interpreten versagt – mehrere Operationen und wochenlange Klinikaufenthalte folgten. Im Frühjahr gab Alphonso Entwarnung: Er sei auf dem Weg der Besserung. Sein Anblick nach dem wochenlangem Kampf war dennoch ein Schock für sein Umfeld: Schließlich hatte er aufgrund der enormen Belastung 30 Kilogramm verloren. Aber die Frohnatur gab sich weiterhin optimistisch: Im Sommer schien es Alphonso wieder richtig gut zu gehen. Seine gesundheitlichen Probleme waren vorerst kein Thema mehr.

Vor neun Wochen wurde er wieder in ein Krankenhaus eingeliefert – und soll es seitdem nicht mehr verlassen haben. Am Freitag machte Alphonsos Familie seine Krebserkrankung öffentlich: Wegen seiner Nieren-Probleme sei der Krebs zu spät erkannt worden.

