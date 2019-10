Er ist und bleibt einfach ein Vollblutpapa! 2015 hatte sich Pietro Lombardis (27) Leben von Grund auf verändert: Der Sänger und seine damalige Ehefrau Sarah (26) wurden Eltern ihres ersten und einzigen gemeinsamen Kindes: Söhnchen Alessio (4). Seither beweist der junge Vater am laufenden Band, dass er für die Elternrolle wie geschaffen ist – die gemeinsamen Aufnahmen mit seinem Mini-Me begeistern auch stets seine Fans. Kein Wunder also, dass die Familienplanung für den inzwischen Geschiedenen noch längst nicht abgeschlossen ist!

Auf Instagram veranstaltete Pie kürzlich eine informative Frage- und Antwort-Runde. Dabei wollte ein Fan wissen, ob sich der Dauer-Single in Zukunft noch weitere Kinder wünscht. Für Pie ein klarer Fall: "Noch drei Kinder", meinte er. An Energie mangelt es ihm offenbar nicht: "Power ist da, ganz klares Statement", stellte Pietro klar.

Fehlt nur noch eine Frau an seiner Seite, mit der dieser Traum von weiteren Sprösslingen in Erfüllung geht. Aktuell sieht es fast so aus, als könnte sich demnächst in Pietros Liebesleben etwas tun: Der DSDS-Star lernt gerade Love Island-Babe Melissa (24) kennen.

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro und Alessio Lombardi

Instagram / _pietrolombardi_ Alessio und Pietro Lombardi

Instagram / _pietrolombardi_ Alessio und Pietro Lombardi

