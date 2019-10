Bachelor in Paradise geht in die zweite Runde! Insgesamt buhlen 32 Mädels und Jungs aus den vergangenen Bachelor- und Bachelorette-Staffeln in den kommenden neun Wochen um die ganz große Liebe. Auch Christina Graß (31), die das Herz von Andrej Mangold (32) erobern wollte und daran scheiterte, versucht im Paradies erneut ihr Glück. Nun verrät die Powerfrau, wie sie sich ihren Traummann vorstellt!

Die ehemalige Miss Norddeutschland gibt gegenüber Promiflash preis, dass sie keine großen Ansprüche an ihren Mister Right hat. "Eine Person, die liebevoll ist, die einen zu schätzen weiß und wo jeder sich irgendwo ein bisschen Freiraum lässt", suche die 31-Jährige. Auch Ehrlichkeit, Humor und eine leicht konservative Einstellung seien ihr wichtig bei ihrem zukünftigen Partner. "Ich koche gerne und wasche auch, aber er kann den Rasen mähen und grillen", zählt die Rosenlady weiter auf. Ein Punkt ist ihr bei der Suche nach einem Freund auch noch besonders wichtig. Ihr Liebhaber in spe muss auch mit ihrer dominanten und forschen Art umgehen können.

Ob Christina bei "Bachelor in Paradise" ihren Traummann finden wird? Die Hannoveranerin bekundet, dass sie Alexander Hindersmann (31) und Filip Pavlovic (25) auf Koh Samui näher kennenlernen möchte. In das Beuteschema des Hotties aus Gammelby würde das Model rein theoretisch nicht passen, da er eigentlich auf Blondinen steht. Auch ein Rendezvous mit Filip steht für die 31-Jährige unter keinem guten Stern. Der Hamburger hat bereits mit Nadine Klein (34) eine Frau mit einem großen Altersunterschied gedatet, was auch der ausschlaggebende Punkt gewesen sein soll, dass er das Herz der Influencerin nicht erobern konnte. Könnte das Alter auch dieses Mal zwischen den beiden Singles stehen?

Instagram / christina_grass_ "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin Christina Graß

Instagram / christina_grass_ Christina Graß, Model

Collage: Instagram / filip_pavlovic1, Instagram / alexander_hindersmann Collage: "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Filip Pavlovic und Alexander Hindersmann

