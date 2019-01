In der fünften Folge von Der Bachelor kam es nun erneut zum Eklat! Kurz nach dem verbalen Angriff von Ex-Kandidatin Isabell Bernsee (28) folgte in der heutigen Nacht der Rosen die nächste lautstarke Auseinandersetzung. Der Grund dafür: Andrej Mangold (32) musste sich erneut von zwei Anwärterinnen auf sein Herz verabschieden – und eine der beiden verschmähten Damen nahm das gar nicht gut auf!

Für Christina Graß (30) und Ernestine Palmert ist der Kampf um den heißen Profi-Sportler vorbei: Andej hatte in dieser Episode keine Schnittblume für die beiden über. Doch während Ernestine ihre dornige Niederlage gelassen nahm, konnte Christina es kaum fassen – und hielt Andrej eine bitterböse Ansprache! Die 30-Jährige zeigte sich extrem ernüchtert über die Entscheidung des Rosenkavaliers: "Schade, dass ich mich so in dir getäuscht habe. Das hätte ich nicht gedacht", teilte sie Andrej unmittelbar nach ihrem Aus mit. Sie sei sich sicher gewesen, dass der Basketballer ein loyaler und ehrlicher Mensch sei – inzwischen sieht sie ihn aber offenbar in einem ganz anderen Licht. "Er kann froh sein, dass ich ihm keine geballert habe", verkündete sie kurz darauf. Andrej habe unterdessen festgestellt, dass der Funke zwischen ihm und Christina einfach nicht übergesprungen sei. "Wenn du ein Candlelight-Dinner am Strand hast und es dann nicht knistert, wann dann?", begründete er seine Entscheidung gegen die ehemalige Miss Norddeutschland.

Die ebenfalls ausgeschiedene Ernestine sah das Ende ihres Kuppelshow-Abenteuers hingegen deutlich gelassener: "Das Leben geht für mich weiter", meinte die Münchnerin. Schließlich komme am Ende immer alles so, wie es kommen soll, ergänzte die 26-jährige Studentin.

MG RTL D Christina Graß, Bachelor-Kandidatin

TVNOW Christina Graß und Andrej Mangold in der fünften Folge

MG RTL D Ernestine Palmert, Teilnehmerin bei "Der Bachelor" 2019

