Nach Trennung: Das wird aus Marco und Christina Grass' Hund

Schon im Juli vergangenen Jahres gaben Christina Grass (36) und Marco Cerullo (36) bekannt, dass sie sich getrennt haben. Die beiden teilten seit 2019 ihr Leben – da gibt es natürlich einiges zu klären. Auch wenn die beiden keine gemeinsamen Kinder haben, gibt es trotzdem ein Lebewesen, auf das sich das Ende ihrer Beziehung auswirkt: die französische Bulldogge Mimi. In seiner Instagram-Story klärt Marco nun auf, wie es mit dem gemeinsamen Hund weitergeht: "Christina wird Mimi komplett übernehmen. Die beiden haben einfach eine besondere Verbindung und es fühlt sich für alle richtig an."

Auch wenn die Hündin in Zukunft bei ihrem Frauchen leben werde, fühle sich Marco nach wie vor verantwortlich für das Tier. "Natürlich bin ich trotzdem immer da und werde sie sehen", erklärt er. Dennoch sei Mimi ab jetzt offiziell Christinas Hund. Das Wohl des Tieres stehe bei der gemeinsamen Entscheidung im Vordergrund. "Alles also im besten Sinne für Mimi, die ist und bleibt in guten Händen", betont der einstige Bachelorette-Kandidat. Wie lieb Christina die kleine Hundedame hat, zeigt die Influencerin auch regelmäßig auf ihrem Social-Media-Account. "Es gibt niemanden, der mir so zuverlässig ein Lächeln ins Gesicht zaubert wie die süße Mimi", schwärmte sie kurz nach der Trennung unter einem süßen Video der Frenchie.

Die 36-Jährige und ihr Ex lernten sich bei Bachelor in Paradise kennen und verließen das Format als Paar. Bereits ein Jahr später machte Marco Christina einen Heiratsantrag – ihre Verlobung zerbrach aber nur wenige Monate später, als sie sich vorübergehend trennten. Nach ihrem Liebes-Comeback erlebten die beiden noch viel miteinander. Unter anderem nahmen sie gemeinsam an #CoupleChallenge und am Sommerhaus der Stars teil. Auch nach ihrer Trennung wird man die beiden bald noch mal gemeinsam im TV sehen: Bei Prominent getrennt stellen sie sich dem Aus ihrer Beziehung.

Instagram / christina_grass_ Hündin Mimi

RTL Christina Grass und Marco Cerullo bei "Prominent getrennt"

