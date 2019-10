Ellie Goulding (32) spricht über traurige Details ihrer Vergangenheit! Die Sängerin gibt nicht oft Einblicke in ihr Privatleben, doch hin und wieder erfahren ihre Fans dann doch, was hinter den Türen so passiert. Ellie überraschte die Öffentlichkeit bereits mit ihrem Geständnis über ihre Panikattacken. Jetzt rückt die Grammy-Gewinnerin erneut mit einer sehr persönlichen Beichte raus, die ans Herz geht: Ihr Großvater hat sich vor einiger Zeit das Leben genommen.

In einem langen Instagram-Post offenbart die Blondine am Montag: "Ich denke heute über meinen Großvater nach, der vor ein paar Jahren Suizid begangen hat." Sie wünschte, sie hätte sich mehr Zeit genommen, um damals mit ihm zu reden und zu bemerken, wie schlecht es ihm ging. Angesichts dieses traurigen Schicksals habe sie großen Respekt vor Menschen, die es trotz seelischer Probleme schaffen, jeden Tag aufzustehen und weiterzumachen.

Viel zu früh schied Ellies Opa aus dem Leben, denn er verpasste viele wichtige Etappen im Leben seiner Enkelin – auch bei ihrer Hochzeit mussten sie und ihre Familie ihn entbehren. Die Britin hatte Ende August ihren Verlobten Caspar Jopling geheiratet, mit dem sie seit 2017 zusammen ist. "Dieses Wochenende habe ich die Liebe meines Lebens geheiratet [...], umgeben von Menschen, die ich schätze. Ich bin überwältigt und dankbar", freute sie sich nach der Feier in einem Netz-Beitrag.

Instagram / elliegoulding Sängerin Ellie Goulding

Getty Images Ellie Goulding 2019 in Italien

SplashNews.com Ellie Goulding und Caspar Jopling nach ihrer Trauung



