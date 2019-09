Ellie Goulding (32) schwebt noch immer im Hochzeitshimmel! Am Samstag hatte das Warten ein Ende: Die Sängerin gab ihrem Caspar Jopling das Jawort – nachdem die beiden bereits im April 2017 zueinander gefunden hatten. Das Paar durchlebte eine wahre Traumhochzeit in der York Minster Kirche in Großbritannien mit hochkarätigem Promi-Besuch. Dass dieser Tag auch genauso wie in Ellies Vorstellung ablief, zeigte sie jetzt mit einem Social-Media-Posting. In diesem bedankte sie sich mit rührenden Zeilen bei ihren Gästen!

Auf Instagram postete die Blondine nun niedliche Schnappschüsse vom schönsten Tag ihres Lebens. "Dieses Wochenende habe ich die Liebe meines Lebens geheiratet [...], umgeben von Menschen, die ich schätze. Ich bin überwältigt und dankbar", begann sie ihren rührenden Text. Sie danke allen, die an diesen besonderen Momenten beteiligt waren und extra viele Kilometer gereist sind, um mit ihr zu feiern. "Ich werde niemals eure Unterstützung und Großzügigkeit vergessen. Wir beide senden euch allen ganz viel Liebe und eine dicke Umarmung", beteuerte sie weiter.

Ellie trat sehr traditionell vor den Traualtar. Ihr Kleid war weiß, bodenlang und im viktorianischen Stil gehalten. Ein langer Schleier verbarg anfangs sogar ihr Gesicht. Der klassische Look spaltete allerdings die Fangemeinde. In einer Promiflash-Umfrage gaben gerade einmal 20 Prozent an, Gefallen an der Robe zu finden.

i-Images via ZUMA Press / Zuma P / ActionPress Ellie Goulding an ihrem Hochzeitstag, 2019

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding, Sängerin

Splash News Ellie Goulding und Casper Jopling bei ihrer Hochzeit im August 2019

