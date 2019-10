Familienzeit steht bei den Kusmagks ganz oben auf der Liste! Seit dem Sommer sind Janni (29) und Peer Kusmagk (44) zweifache Eltern. Zum Sohnemann Emil-Ocean (2) gesellte sich im Juni die kleine Yoko. Auch wenn das Paar offen damit umgeht, dass das Leben mit zwei Kids nicht unbedingt immer ein Zuckerschlecken ist, könnten sie wohl aktuell kaum glücklicher sein: In einem neuen Posting kam Janni richtig ins Schwärmen über die gemeinsame Zeit zu viert!

Als wahre Naturfreunde zog es die Familie am Wochenende nach draußen – für einen Herbstspaziergang. Janni hielt diesen Moment mit einem niedlichen Selfie fest und teilte diesen mit ihrer Community auf Instagram. "Die spontanen Ausflüge sind manchmal einfach die schönsten. Und diese Momente geben einem so unglaublich viel Kraft, um uns durch die nächste schlaflose Nacht oder das nächste Eislauf-Training zu bringen", schrieb Janni in der Bild-Caption. Zeit sei kostbar und man solle sie gut und mit Menschen, die man liebt, verbringen.

Tatsächlich dürften Janni und Peers gemeinsame Stunden momentan sehr begrenzt sein. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Moderator an der diesjährigen Staffel Dancing on Ice teilnimmt, wofür er bereits seit einigen Wochen eifrig und vor allem intensiv trainiert. Peer zog sich dabei schon eine schwere Verletzung zu, weswegen er auch im Krankenhaus behandelt werden musste.

Instagram / janniundpeer Janni Kusmagk mit ihren Kindern Yoko und Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Familie Kusmagk beim "Dancing on Ice"-Training

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk im Krankenhaus

