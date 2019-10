Dieter Bohlen (65) trauert um seinen einstigen Schützling! Diese Nachricht war ein Schock: Am Sonntag wurde bekannt, dass Alphonso Williams (✝57) seinen Kampf gegen den Krebs verloren hatte. Seitdem meldeten sich bereits zahlreiche Promis zu Wort. Ebenso jemand, der Alphonso seit seinem DSDS-Karrierebeginn begleitet und ihm diesen überhaupt ermöglicht hat: Poptitan Dieter – der sich nun an die Zeit mit dem fröhlichen Gesangstalent zurückerinnert!

2017 ging Alphonso bei der beliebten Castingshow als Sieger hervor – und blieb besonders mit seiner lauten, liebevollen Art Fans sowie Jury im Gedächtnis. "Alphonso hat uns alle immer zum Lachen gebracht. Er war immer gut drauf und hat dabei eigentlich nie in erster Linie an sich und seinen Erfolg gedacht", erklärte Dieter im Interview mit Bild. So hätten die Show-Beteiligten rasch ein enges Verhältnis zu ihm aufgebaut. "Er war hilfsbereit und wie ein Vater zu unseren Kandidaten und wie ein Freund zu uns." Zudem habe Dieter ihn als Sänger mit dem besonderen Etwas geschätzt. Er wünsche der Familie nun viel Kraft.

Auch Dieters damaliges Jury-Co-Mitglied Shirin David (24) fand in einer Instagram-Story rührende Worte: "Ich bin zutiefst erschüttert über den Tod von Alphonso Williams. Ich bin selten auf einen Menschen getroffen mit so einer positiven, herzlichen und echten Ausstrahlung." Shirin drückte seiner Frau und den beiden Kindern ihr Mitgefühl aus. "Rest in peace, Großer, der Himmel hat nun einen wahren, schillernden Engel bei sich", schrieb sie abschließend.

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Alphonso Williams im Finale von DSDS 2017

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Alphonso Williams mit der DSDS-Jury

RTL Die DSDS-Juroren H.P. Baxxter, Shirin David, Michelle und Dieter Bohlen



