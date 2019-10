Willi Herren (44) ist fuchsteufelswild! Am Samstag stand der Schlagerstar im Rahmen der "Olé auf Schalke"-Party in Gelsenkirchen auf der Bühne. Obwohl ihm zuvor im übertragenen Sinne der Mallorca-Maulkorb verpasst wurde, der verhindern sollte, dass er Witze über Michael Wendler (47) macht, konnte er sich einen Diss gegen dessen Freundin Laura (19) nicht verkneifen. Die Konsequenz: Willi wurde nach nur zwei Songs von der Bühne geschmissen! Dabei war er längst nicht der Einzige, der den Wendler durch den Kakao gezogen!

Auch Mickie Krause (49) war in Lästerstimmung – ihm war im Gegensatz zu Willi vorher aber kein Verbot erteilt worden. Einer der Sprüche, den der "Eine Woche wach"-Star auf Kosten des 47-Jährigen auf der Bühne gemacht hatte, lautete: "Du bist 25? Na, dann bist du schon zu alt. Der Wendler knallt eine 19-jährige!" Dazu dichtete er seinen Hit "Ich bin solo" in "Laura Müller" um. Das entging Markus Krampe, dem Veranstalter, nicht. "Mickie Krause ist für mich der singende Atze Schröder. Bei ihm ist es einfach lustig und er richtet, anders als Willi Herren, nicht das ganze Programm nach Wendler", meinte er zu dessen Verteidigung gegenüber Bild.

Willis Frau Jasmin versteht den Wirbel um die ganze Angelegenheit nicht. "So etwas ist einfach künstlerische Freiheit, steht in jedem Vertrag", meinte die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story. Sie kann nicht verstehen, dass andere Künstler während ihrer Performances auch Wendler-Witze erzählen und dafür nicht getadelt werden.

Getty Images Mickie Krause, Schlagersänger

Anzeige

Instagram / wendler.michael Reality-TV-Stars Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige

Chris Emil Janßen/ActionPress Jasmin und Willi Herren beim Schlagermove 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de