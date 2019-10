Jetzt platzt Jasmin Herren der Kragen! Am vergangenen Samstag wurde ihr Mann Willi Herren (44) bei der Schlagerparty "Olé auf Schalke" in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen von der Bühne verdonnert. Der Grund: Trotz des vorher verordneten Lästerverbots gegen Michael Wendler (47) und seine Freundin Laura (19) konnte sich der Das Sommerhaus der Stars-Kandidat einen Seitenhieb gegen die Partnerin des "Sie liebt den DJ"-Interpreten nicht verkneifen. Im Netz meldet sich jetzt auch Willis Ehefrau zu Wort: Jasmin ist stinksauer!

"Also was hier gerade über meinen Mann überall im Netz geschrieben wird: Ich möchte euch dran erinnern, dass so mancher Comedian, eigentlich jeder Comedian irgendwelche Witze auf der Bühne macht", verteidigte sie den 44-Jährigen in ihrer Instagram-Story. "Ich weiß nicht, was es hier die ganze Zeit rumzukacken gibt. Mich stört das, dass jetzt permanent auf meinem Mann rumgehackt wird", echauffierte sie sich weiter. Den Wirbel um die ganze Angelegenheit versteht die Blondine nicht – immerhin mache Willi schon seit Langem Gags über andere Künstler auf der Bühne. "So etwas ist einfach künstlerische Freiheit, steht in jedem Vertrag", meinte sie außerdem. Außerdem hätten sich ihrer Meinung nach keine anderen Künstler einzumischen. "Es kotzt mich an", regte sie sich auf.

"Wenn Familie Wendler oder Laura Müller das nicht aushalten, dass da mal ein Witz gemacht wird, dann sollen sie in den Keller gehen zum Lachen", schimpfte sie. Für sie sei die Hauptsache, dass Willi und sie glücklich seien und sie ein tolles Leben hätten.

