Sie wirken wie ein Herz und eine Seele! Vor über zwei Jahren fand Fußball-Star Mesut Özil (31) in Model Amine Gülse (26) seine große Liebe. Anfang des Jahres verlobte sich das Paar und im Juni war es auch endlich so weit: Der Kicker und die ehemalige Miss Türkei gaben sich vor rund 300 Gästen in einem Luxushotel glamourös das Jawort – verliebte Worten für ihre Fans nach der Trauung inklusive. Was für ein starkes Paar die beiden sind, machen sie auch aktuell wieder deutlich!

Auf ihrem neuen Schnappschuss auf Instagram strahlen sie in die Kamera. Mesut legt liebevoll seinen Arm um Amines Schulter und hält dabei ihre Hand. Unter dem Foto macht sie den Anlass für das zuckersüße Motiv deutlich: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Leben, ich wünsche dir nur das Beste! Ich liebe dich so sehr."

Was für eine große Stütze die 26-Jährige für das Mitglied von FC Arsenal ist, hat Mesut in der Vergangenheit schon oft betont. Immer wieder lässt er seine Follower mit Sätzen wie "Ich bin einfach gesegnet" an seinem Glück teilhaben.

Instagram / gulseamine Amine und Mesut Özil

Instagram / gulseamine Amine Gülse und Mesut Özil

MEGA Amine Gülse und Mesut Özil beim Fotoshooting nach ihrer Hochzeit

