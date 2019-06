Am Freitag wird Mesut Özil (30) seiner Verlobten Amine Gülse (26) das Jawort geben! Dass nicht nur die engsten Freunde und Familienmitglieder des Paares zu der Trauung am 7. Juni erscheinen werden, war bereits bekannt. Denn niemand Geringeres als der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan (65) soll zu den geladenen Gästen gehören. Doch nun wurde anscheinend aufgedeckt, wie riesig die Hochzeitssause tatsächlich wird!

Laut CNN Türk werden Mesut und Amine im Four Seasons Hotel in Istanbul im Beisein von 300 Gästen den Bund fürs Leben eingehen. In dem Luxus-Hotel werden regelmäßig Hochzeiten feiert – ein Doppelzimmer kostet schlappe 550 Euro pro Nacht, die teuerste Suite sogar 23.000 Euro. Das Brautpaar und seine Gäste können sich auf einen unvergesslichen Tag einstellen. Denn das Anwesen verfügt über eine Skyline am Bosporus, einen Außenpool, eine private Dachterrasse und eine anatolische Küche.

Am Donnerstag meldete sich der Fußballer bei seinen Fans via Instagram zu Wort und verriet, was Amine und er sich für ein Hochzeitsgeschenk wünschen: Die beiden unterstützen ein Wohltätigkeitsprojekt, das Geld für Operationen von Kindern in Not sammelt. Mesut und seine Zukünftige würden selbst OPs für 1000 Kids bezahlen. "Ich würde mich freuen, wenn darüber hinaus noch viele weitere Behandlungen auf der ganzen Welt durchgeführt werden können", meinte der Deutsch-Türke und bat jeden User, der helfe könne, darum, zu spenden.

Actionpress/ Rawcliffe, David Mesut Özil, Fußballer

Anzeige

gbrci / FMAGICS Amine Gülse bei einem Spiel der Deutschen Fußballnationalmannschaft, 2018

Anzeige

Instagram / m10_official Amine Gülse und Mesut Özil im Juni 2019

Anzeige

Seit ihr überrascht, dass Mesut und Amine so luxuriös heiraten werden? Ja, ein wenig. Nee, gar nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de