Konnte Alphonso Williams (✝57) seinen letzten Kampf gar nicht gewinnen? Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass der einstige DSDS-Sieger wegen einer Prostatakrebs-Erkrankung im Krankenhaus liegt. Nur wenige Tage später folgte der Schock für alle seine Fans: Mit 57 Jahren starb der Sänger. Trotz seiner schlimmen Diagnose kämpfte der Entertainer bis zum Schluss – doch war sein Tod überhaupt noch abzuwenden?

Laut einem Bild-Bericht hatten die Ärzte Alphonso schon zu Beginn keine großen Chancen zugeschrieben. Anfang des Jahres wurde bei ihm nach starken Rückenschmerzen und einer Operation wegen Nierenschwäche der Krebs entdeckt. Zu dem Zeitpunkt hatten die Mediziner schon keine Hoffnung auf Heilung mehr. Nach Angaben seiner Familie gab es allerdings gute Behandlungsmöglichkeiten, die Alphonso noch ein paar Lebensjahre hätten schenken können. Die Therapien blieben jedoch erfolglos.

Alphonsos Frau, Manuela Schreyeck-Williams, sieht die Schuld für das tragische Schicksal ihres Mannes bei den behandelnden Ärzten, wie sie in einem Facebook-Post kürzlich deutlich machte: "Alphonso wäre meiner Meinung nach heute noch am Leben, wenn nicht so viel von fachlicher Seite schief gelaufen wäre und das schon vor zwei Jahren", schrieb die Witwe im Netz.

Getty Images Sänger Alphonso Williams

Instagram / alphonsowilliams_ Screenshot

Facebook / Manuela Schreyeck-Williams Sänger Alphonso Williams mit seiner Frau Manuela

