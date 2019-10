Sie war DER Hingucker! Seit Sonntag sind König Willem-Alexander (52) und Königin Máxima (48) der Niederlande in Indien. Bei ihrer Ankunft wurden die Vertreter des niederländischen Königshauses herzlich empfangen. Am Abend wurde es dann förmlicher – und Máxima trumpfte bei der festlichen Veranstaltung mit einem atemberaubenden Look auf: In ihrer Robe zog die Königin der Niederlande alle Aufmerksamkeit auf sich!

Am Montagabend war das Paar zum Staatsbankett im Rashtrapati Bhavan Palast von Neu-Delhi geladen. Dabei überraschte die 48-Jährige mit ihrer rosafarbenen, göttergleichen Robe alle anwesenden Gäste. Eine dezente Krone rundete ihr Outfit ab und versprühte Glamour. Kein Wunder, dass auch ihr Gatte Willem-Alexander kaum den Blick von ihr lösen konnte.

Das Königspaar will bei seinem ersten Indien-Besuch seit Willem-Alexanders Krönung viele neue Kontakte knüpfen. Vor allem der 52-Jährige ist begeistert von Indien. Bis kommenden Freitag reisen die beiden durch das Land und haben noch einige Termine vor sich.

MEGA König Willem-Alexander und Königin Máxima bei einem Staatsbankett in Neu-Delhi, Indie

MEGA Königin Máxima und König Willem-Alexander in Indien, Oktober 2019

MEGA König Willem-Alexander und Königin Máxima im Oktober 2019

