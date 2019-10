Falls Pietro Lombardi (27) und Love Island-Sternchen Melissa (24) ein Paar werden – kann das überhaupt gut gehen? Seit Wochen schwärmt der Musiker von der süßen Schwäbin in den höchsten Tönen auf Social Media, ohne sie je persönlich getroffen zu haben. Jetzt, wo die dritte Staffel der Kuppelshow abgedreht und Melissa wieder in Deutschland ist, wollen sich die beiden endlich kennenlernen. Aber hat Pielissa überhaupt eine Chance?

Der Pärchenexperte Eric Hegmann ist sich im Gespräch mit Bild diesbezüglich nicht so sicher. Schließlich würden sich die beiden aktuell nur durch Fernsehen und Instagram kennen. "Grundsätzlich besteht bei virtuellen Kontakten immer die Gefahr, dass man die eigenen Hoffnungen und Wünsche in den Kontakt projiziert und diese nicht viel mit der Wirklichkeit zu tun haben müssen", erklärt er. So erwarte man bei einem ersten Treffen bereits Dinge, ohne vorher zu wissen, ob diese wirklich etwas mit der echten Persönlichkeit des Gegenübers zu tun hätten.

Doch handelt es sich bei Pietros Schwärmereien um wirkliche Gefühle? Auf die Frage, ob man schon von Liebe sprechen kann, ohne sich je getroffen zu haben, hat der Experte eine recht eindeutige Antwort: "Liebe ist nach meiner Auffassung eine Entscheidung, die nach der Verliebtheitsphase getroffen wird. Menschen verlieben sich in die sympathischen Seiten einer Person, erst in einer Beziehung erkennen sie, ob sie mit den unsympathischen zurechtkommen werden. Dieses Commitment ist die Grundlage zur Liebe", stellt er klar. Was glaubt ihr: Kann aus Pietro und Melissa wirklich etwas werden?

