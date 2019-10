Fieses Mama-Shaming gegen Inci Elena Sencer (26)! 2017 hatte sich das Leben des einstigen Bachelor-Babes von Grund auf verändert: Die TV-Bekanntheit wurde schwanger und im Dezember schließlich zum allerersten Mal Mama – ihr Töchterchen Mila Jolie kam auf die Welt. Nur ein Jahr später machte die Geburt von Baby Nummer zwei, Tochter Neyla Sophie, die Ex-Kuppelshow-Kandidatin sogar zur zweifachen Mom. Trotz völlig neuem Alltag hat sich eine Sache für die heute 26-Jährige aber nicht verändert: ihre Vorliebe für Rap! Genau deshalb muss die junge Mutter jetzt heftige Kritik einstecken...

In ihrer Instagram-Story kocht Inci vor Wut. Der Grund: Ihr letzter Netz-Clip, in dem sie die Songs von Capital Bra (24) rappt, kam bei ihren Followern gar nicht gut an – viele Abonnenten fanden die Songtexte für einen Erziehungsberechtigten total unpassend. Das kann wiederum die Brünette einfach nicht fassen: "Was ich für eine Musik höre, ist doch mir überlassen. Solange es nicht um Prostituierte, Drogen und Kohle geht, wenn ich es vor meinen Kindern laut höre, und ich es nicht ausspreche oder irgendwelche Kraftausdrücke verwende, ist doch alles cool", wetterte sie gegen ihre Hater.

Der Argumentation, dass sie als Person des öffentlichen Lebens mit Gegenwind rechnen müsse, stimmte Inci ebenfalls nicht zu. Niemand habe das Recht, sie zu verurteilen. In ihren Augen müsse Musik einen eben glücklich machen – von daher werde sie ihrem Musikgeschmack auch weiterhin treu bleiben!

Instagram / inci.sencer Inci Sencer und ihre Töchter

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, Influencer

Instagram / inci.sencer Neyla Sophie und Mila Jolie

