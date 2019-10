Claudia Norberg gibt unfreiwillig tiefe Einblicke! Am 10. Oktober besuchte die Ex-Partnerin von Michael Wendler (47) eine Musical-Premiere in Oberhausen. Dafür warf sich die Unternehmerin mächtig in Schale: In einem eleganten bodenlangen Neckholder-Abendkleid mit XXL-Ausschnitt schlenderte sie über den roten Teppich. Im Foyer kam es dann zum unfreiwilligen Fauxpas: Beim Posieren mit Showbusiness-Kollege Emil Kusmirek (29) sorgte Claudia für einen ungewollten Nippelblitzer!

Elegant nahm Claudia auf dem Schoß des Tänzers platz. Ihre Haltung sorgte aber dafür, dass ihr tiefer Ausschnitt am Dekolleté verrutschte und den Blick auf ihre Brustwarze freigab. Das kleine Malheur schien der Blondine selbst offenbar gar nicht so recht aufgefallen sein – denn auch nach dem Sitz-Blitzer posierte sie wild weiter für die Fotografen. Ihren Nippel hatte sie dabei aber wieder verstaut.

Eines machen die Aufnahmen aber auch deutlich: Claudia kann ihr Leben wieder in vollen Zügen genießen und herzlich lachen. Nach dem Schlagzeilenhagel um die gescheiterte Ehe mit Michael hat sich der Pressewirbel um Claudia wieder beruhigt – inzwischen gab sie ihrem Ex und seiner rund 28 Jahre jüngeren Partnerin Laura Müller (19) sogar ihren Segen: "Ich akzeptiere das. Das ist Liebe und wenn zwei Menschen sich finden und die haben Gefühle füreinander, egal wie groß der Altersunterschied ist, wenn es so ist, dann ist es so", erklärte sie im September im Promiflash-Interview.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Claudia Norberg bei der "Tanz der Vampire"-Premiere in Oberhausen

Anzeige

Back, Tatiana Claudia Norberg 2013 in Oberhausen

Anzeige

Getty Images Claudia Norberg bei "Big Brother"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de