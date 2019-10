Liegt hier frische Liebe in der Luft? Es war die Schock-Trennung des Jahres! Vor wenigen Wochen gaben Liam Hemsworth (29) und Miley Cyrus (26) ihr Liebes-Aus bekannt. Seitdem ist allerdings viel passiert: Miley knutschte erst mit Kaitlynn Carter und verknallte sich dann Hals über Kopf in Cody Simpson (22). Auch Liam war anscheinend erfolgreich auf der Pirsch: Der Schauspieler wurde am vergangenen Donnerstag mit Maddison Brown (22) abgelichtet. Nun sind Details darüber bekannt, wie dieses vermeintliche Date genau abgelaufen ist!

Offenbar stimmt die Chemie zwischen Liam und der Schauspielerin. Das berichteten nun Augenzeugen gegenüber Hollywood Life. Die beiden seien bei ihrem Lunchdate im Restaurant Sant Ambroeus in New York City ganz vernarrt ineinander gewesen. "Er schien durch und durch ein Gentleman zu sein. Sie hielten Händchen und er hatte sie stets nah bei sich, während er ihr die Tür aufhielt, als sie nach draußen zu ihrem Tisch gingen", erklärte die Quelle gegenüber dem Magazin. Die Sache sei klar: Die beiden Prominenzen hätten ziemlich offensichtlich Interesse aneinander.

Mit Liebkosungen hielt sich das Duo in der Öffentlichkeit jedoch zurück. "Es gab keinen Moment, in dem sie rumknutschten, aber sie unterhielten sich ununterbrochen", verriet der Beobachter weiter. Peinliche Stille? Fehlanzeige! "Sie haben sich definitiv verstanden. Als sie gingen, ergriff er ihre Hand. Sie hatten eine wirklich gute Zeit", war sich der Informant sicher.

Getty Images Schauspieler Liam Hemsworth und Miley Cyrus

Instagram / maddisonbrown Maddison Brown im September 2019

Getty Images Liam Hemsworth im Juni 2019

