Vor Kurzem wurde spekuliert, ob Liam Hemsworth (29) nach der Trennung von Miley Cyrus (26) bereit für eine neue Beziehung ist. Am Donnerstag wurde er tatsächlich mit einer blonden Dame gesichtet. Verschiedene Paparazzi-Aufnahmen zeigen, wie der Schauspieler mit der Schönheit Hand in Hand durch die Straßen von New York City spaziert. Viele Fans fragten sich daraufhin, wer die Glückliche ist. Jetzt ist bekannt: Die Lady heißt Maddison Brown (22)!

Sie stammt wie Liam aus Australien und ist auch Schauspielerin. Bekannt wurde die 22-Jährige durch Filme wie "Strangerland" oder die Soap "Dynasty". Das ist aber noch nicht alles: Maddison arbeitet außerdem als professionelles Model, das schon für Marken wie Calvin Klein vor der Kamera posiert hat.

Diese Woche war sie offensichtlich mit Liam im Big Apple zum Dinner verabredet. In einem Leger-Look aus Jeans und T-Shirt erwischten Fotografen sie zusammen in einem Restaurant. Ob man die beiden in Zukunft öfters zweisam erleben wird?

MEGA Liam Hemsworth in Byron Bay

Instagram / maddisonbrown Maddison Brown im September 2019

Instagram / maddisonbrown Maddison Brown im Juni 2019

