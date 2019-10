Melissa (24) hat genaue Vorstellungen von ihrem zukünftigen Partner! Bei Love Island bandelte sie mit Danilo Cristilli an – doch nachdem er sich Flirtereien mit Mitstreitereien geleistet hatte, verließ die Beauty das Format freiwillig. Ein Mann, der jetzt um das Herz der 24-Jährigen buhlt, ist kein Geringerer als Pietro Lombardi (27), der sich bereits beim Verfolgen der Staffel in die Powerfrau verguckt hat. Die beiden stehen inzwischen in Kontakt – sollen schon ihr erstes Date gehabt haben. Doch passt Pie überhaupt in Melissas Beuteschema?

Optisch dürfte der DSDS-Juror Melissa super gefallen – die Kundenservice-Mitarbeiterin gab während ihrer "Love Island"-Vorstellungsrunde bekannt, auf Südländer mit Tattoos zu stehen. Doch erfüllt Pietro auch ihre charakterlichen Ansprüche? "Also, ganz wichtig ist mir Ehrlichkeit, Respekt und ein Mann muss aufmerksam sein", offenbarte die Herrenbergerin in ihrer Instagram-Story. Auch hier scheint der "Phänomenal"-Interpret voll zu punkten!

Darüber, ob Pietro wirklich Melissas Traummann ist, schweigt sie noch. "Momentan lernen wir uns kennen, wie es weitergeht entscheidet die Zukunft und hoffen wir mal das Beste", lächelt sie geheimnisvoll in ihrer Story.

Instagram / melissa_loveisland "Love Island"-Melissa

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Musiker

Love Island, RTL II "Love Island"-Melissa

