Ist Henning Merten etwa Capital Bra-Fan? Es ist kein Geheimnis, dass er sich bereits seit längerer Zeit für Musik interessiert. Im März veröffentlichte der YouTuber seinen ersten Song. Mit dem wollte er sich eigentlich seinen Weg als Schlagerstar ebnen – nun scheint sich Henning für ein anderes Musikgenre zu interessieren. Zumindest eifert der Influencer jetzt optisch einem deutschen Rap-Star nach!

In einer Instagram-Story postete er ein Foto, auf dem er eine Gucci-Kappe trägt. Dazu schrieb er: "Wer bin ich?" Mit dieser Frage spielte Henning eindeutig auf den Rapper Capital Bra an. Der 24-Jährige tritt beinahe immer mit einer Kappe der Luxusmarke auf. Deshalb ist die Kopfbedeckung zu einem echten Markenzeichen des "Nur noch Gucci"-Interpreten geworden.

Ob Henning sich mit Rap größere Erfolgschancen erhofft? Immerhin musste der Freund von Denisé Kappès (29) für seinen Song "Summergirl" ziemlich viel Kritik einstecken. "Also, mir kommt es ein bisschen so vor, als will da einer Pietro nacheifern. Ganz furchtbar", kommentierte ein User das Lied auf YouTube.

Instagram / henning.merten Henning Merten, Musiker und Influencer

