Was fehlt Estefania Wollny (17) nur? Im Mai schockierte die ehemalige DSDS-Teilnehmerin ihre Fans mit einem Posting aus dem Krankenhaus. Einige Monate später wurde der Grund für ihren Klinik-Aufenthalt in ihrer Reality-TV-Sendung offenbart: Die 17-Jährige brach bei einem Ausflug zusammen – mit hämmernden Kopfschmerzen und einem Taubheitsgefühl in den Beinen wurde sie ins Hospital gebracht. Bislang konnte die Ursache trotz zahlreicher Tests nicht festgestellt werden. Haben die Ärzte nun vielleicht endlich den Auslöser für Estefanias Beschwerden gefunden?

In der aktuellen Folge Die Wollnys suchte die Realschülerin noch einmal einen anderen Doktor auf, der sich ihre Symptome anschauen sollte. Da Estefanias Kopf ständig schmerzt und sie sich kaum auf den Beinen halten kann, hat der Profi einen Verdacht: "Das sieht für eine 17-Jährige doch schon hochauffällig aus. In dem Bereich der Zecken-Erkrankung müsste man noch mal Untersuchungen durchführen." Der Mediziner geht davon aus, dass ein lang zurückliegender Biss nun möglicherweise die Probleme auslöst hatte – bis beispielsweise eine Borreliose-Krankheit ausbrechen könnte, kann es tatsächlich mehrere Wochen dauern.

Für die weiteren Tests muss Estefania zurück ins Krankenhaus. Für die Musikerin der absolute Horror – sie hasst den Gedanken, wieder auf alles Mögliche getestet zu werden. Doch auf eines kann sich die Netz-Beliebtheit verlassen: Ihre Familie unterstützt sie in diesen schweren Stunden, wo sie kann!

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Reality-TV-Star

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny

RTL II / Die Wollnys - Spezial Die Wollnys, TV-Großfamilie

