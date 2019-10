Für viele war es ein Schock – bei Oliver Sanne (33) löste es lediglich ein Schmunzeln aus. Am Dienstagmorgen gaben Gerda Lewis (26) und Keno Rüst ihre Trennung bekannt. Das Siegerpaar der vergangenen Bachelorette-Staffel will von jetzt an nur noch befreundet sein. Was für viele überraschend kam, sah Ex-Rosenkavalier und Kuppelshow-Experte Oli längst kommen. Promiflash erklärt der einstige TV-Junggeselle nun drei Störfaktoren dafür, warum Gerda und Kenos Liebe zum Scheitern verurteilt war.

Erster Störfaktor: Liebe nur aus PR-Gründen?

Oli Sanne: "Als ich von der Trennung erfuhr, musste ich schmunzeln. Nicht, weil ich Menschen die Liebe nicht gönne, sondern weil mir absolut klar war, dass die beiden rein aus Vertragspflicht und Presse die ersten Wochen einen auf Paar machen."

Zweiter Störfaktor: Interesse an einem Anderen?

Oli Sanne: "Ich glaube, dass Gerda eigentlich scharf auf ihren Zweitplatzierten (Anm. d. Red. Tim Stammberger) war, der den Abgang hingelegt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass hier das 'sensationelle, echte Liebescomeback' und die Liebe auf den zweiten Blick ansteht."

Dritter Störfaktor: Ging alles viel zu schnell?

Oli Sanne: "Unterm Strich ist es überhaupt nicht schlimm, wenn es nicht passt. Nur weil zwei oder drei sympathische Frauen und Männer bei dem Format in der Auswahl sind, heißt es ja nicht, dass man die Liebe des Lebens gefunden hat. Aber bitte posaunt das nicht nach zweimal knutschen rum. Sagt nicht: 'Ich liebe dich'. Sondern teilt die Bereitschaft mit, jemanden kennenlernen zu wollen. Liebe und Beziehung sollten nicht so schnell übers Knie gebrochen werden. Das ist das tollste, was man erleben darf – deswegen sollte man sich damit Zeit lassen, wenn man sich nicht sicher ist."

Instagram / keno_ruest Keno Rüst und Gerda Lewis bei einem Festival

MG RTL D / Arya Shirazi Oliver Sanne bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / keno_ruest Keno Rüst und Gerda Lewis in Emden

Instagram / Oliversanne.coaching Oliver Sanne, der Bachelor 2015



