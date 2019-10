Ist Lewis Hamilton (34) kurz davor, seine Karriere an den Nagel zu hängen? Der Formel-1-Champion gehört zu den erfolgreichsten Rennfahrern der Welt – insgesamt konnte der Brite während seines beruflichen Werdegangs schon fünf Weltmeistertitel abräumen. Aber nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch im Netz begeistert er mit seinen Posts die Fans. Seinem Instagram-Account folgen mittlerweile über 13 Millionen Menschen. Jetzt sorgte der 34-Jährige auf der Social-Media-Plattform nicht nur für Verwirrung, sondern regelrecht für Panik unter den Motorsport-Fans: Mit einer kryptischen Nachricht zum Thema Umweltschutz richtete er sich an seine Follower.

"Ehrlich gesagt fühle ich mich, als müsste ich alles hinschmeißen. Komplett runterfahren. Warum sollte ich mir Mühe geben, wenn die Welt so runtergekommen ist und es die Leute nicht zu interessieren scheint?", schimpfte er am Dienstag in seiner Instagram-Story. Ob Lewis damit tatsächlich das Ende seiner Profi-Karriere ankündigt, ist bislang noch unklar. In der Vergangenheit zeigte er sich jedoch wiederholt beunruhigt über die Zukunft der Erde und äußerte sich kritisch zur Umweltzerstörung.

In jedem Fall deutet alles darauf hin, dass sich der Motorsportler bald eine Auszeit gönnen möchte. So schrieb er weiter in dem Statement: "Ich werde mir Zeit für mich nehmen und meine Gedanken ordnen. Danke an diejenigen, die sich wenigstens ein bisschen um die Zukunft der Welt scheren." Kurz nachdem die Zeilen online gingen, versuchten Fans mit Lewis via Twitter in Kontakt zu treten. Ein User versicherte ihm: "Bitte gib die Welt nicht auf. Es gibt Leute, die es interessiert, ich verspreche es dir."

Action Plus Sports Images / ActionPress Lewis Hamilton und Sebastian Vettel im Oktober 2019

Getty Images Lewis Hamilton beim Tommy Hilfiger VIP Dinner in Zürich

Melzer, Thomas / ActionPress Lewis Hamilton im September 2019

