Was hat Cardi B (27) bloß mit ihren Brustwarzen angestellt? Die Rapperin sitzt zurzeit bei der Netflix-Show "Rhythm + Flow" in der Jury. Dort sucht sie zusammen mit Rap-Stars wie T.I. (39), Chance the Rapper (26) oder Snoop Dogg (47) die neuesten Hip-Hop-Nachwuchstalente. In der ersten Folge der Casting-Show konnten sich viele Fans allerdings kaum auf die Musik konzentrieren – die Jurorin zog mit ihrem XXL-Ausschnitt nämlich alle Blicke auf sich: Hat Cardi etwa keine Nippel mehr?

Für den Casting-Auftakt trug die junge Mutter ein ziemlich offenherziges Outfit. Zu einer beigen Jacke und engen Leggings kombinierte sie einen farblich passenden, winzigen BH. Das Mini-Oberteil war dabei so knapp – und vor allem so eng geschnürt – dass Cardis Brustwarzen eigentlich schon längst hätten rausploppen müssen. Von dem intimen Körperteil der Musikerin war allerdings nichts zu sehen.

Natürlich wurde der Fall der verschwundenen Nippel im Netz heiß diskutiert. Aber was hat es tatsächlich damit auf sich? Wahrscheinlich hat Cardi für ihr perfekt gepushtes Dekolleté einfach ein paar Schmerzen in Kauf genommen und ihre Brustwarzen nach unten getapt.

Adam Rose/Netflix Snoop Dogg, Chance The Rapper, Cardi B und T.I. in der Show "Rhythm + Flow"

Getty Images Cardi B beim Austin City Limits Music Festival

Getty Images Cardi B im August 2019

