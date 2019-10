Welcher Die Höhle der Löwen-Investor geht am ehesten mit der Zeit? Auch die Stars der beliebten Tüftlersendung kommen in Sachen Marketing nicht mehr um die sozialen Medien herum – für Unternehmen oder neue Produkte sind gute Online-Auftritte essentiell. Daher müssen auch Georg Kofler (62) und Co. ein gewisses Know-how vorweisen, um im Netz mithalten zu können. Doch wer von ihnen hat auf diesem Gebiet das beste Händchen und die meisten Follower?

Zu den einflussreichsten Social-Media-Plattformen zählt aktuell definitiv Instagram. Dort liegt ein Löwe – oder besser gesagt eine Löwin – mit großem Abstand an der Spitze: Judith Williams (47) hat mit stolzen 146.000 Followern die Nase vorn! Kein Wunder – die Beauty-Expertin ist superaktiv auf ihrem Kanal, postet regelmäßig Instagram-Stories und füttert ihre Fans außerdem mit kleinen privaten Einblicken. Doch auch Frank Thelen (44) ist fit in Sachen Selbstvermarktung. Das Zahlen-Genie baute sich mit informativen Videos und Einblicken in sein Berufsleben immerhin eine Community von rund 117.000 Abonnenten auf.

Mit diesen Zahlen lassen Judith und Frank ihre Kollegen blass aussehen. Ralf Dümmel (52) folgen lediglich 15.600 Fans, bei Familienunternehmerin sind es Dagmar Wöhrl (65) 14.900 und Finanz-Profi Carsten Maschmeyer (60) bildet mit 7.500 Anhängern das Schlusslicht. Überraschend ist: Sowohl Georg Kofler als auch Nils Glagau besitzen gar keinen Instagram-Account! Dabei gibt sich vor allem Georg in der Sendung oft als Social-Media-Experte.

1. Judith Williams mit 146 Tausend

2. Frank Thelen mit 117.000

3. Ralf Dümmel mit 15.600

4. Dagmar Wöhrl mit 14.900

5. Carsten Maschmeyer mit 7.500

Actionpress/ Tamara Bieber Judith Williams bei der Glow 2019

Anzeige

Getty Images Frank Thelen beim Deutschen Filmpreis 2015

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Dr. Georg Kofler und Nils Glagau bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de