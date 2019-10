Nach der Trennung von Noch-Ehemann Channing Tatum (39) hat Jenna Dewan (38) mit ihrem Freund Steve Kazee (43) wieder ihr Glück gefunden. Wie vor Kurzem bekannt wurde, wird aus dem Liebespaar bald eine kleine Familie werden. Denn die 38-Jährige ist schwanger und erwartet ihr zweites Kind. Ihren Babybauch präsentierte Jenna bereits auf Social Media, zeigte ihn auch auf dem roten Teppich – nach einer Gym-Session versteckte sie die Kugel aber scheinbar vor den Paparazzi.

Die Schauspielerin hält sich während ihrer Schwangerschaft laut Daily Mail mit einem Pilates-Kurs fit. Nach einer Trainingsstunde wurde sie von Fotografen in Los Angeles gesichtet, die wohl einen Blick auf ihren Babybauch erhaschen wollten. Doch nicht mit Jenna! Auf den Paparazzi-Fotos ist die Beauty in einem sportlichen Look zu sehen. Sie trägt Sneakers, Leggings und eine weite Strickjacke, die ihre wachsende Kugel geschickt verdeckt. Während ihr Outfit dunkel gehalten ist, erstrahlt Jenna auf den Schnappschüssen im typischen Schwangerschaftsglow.

Für die "Step Up"-Darstellerin ist es das zweite Kind. Im Mai 2013 kam Everly, die gemeinsame Tochter mit Channing, auf die Welt. Im Frühjahr 2018 gaben die Eltern ihre Trennung bekannt.

MEGA Jenna Dewan nach einem Fitnessstudiobesuch in Los Angeles

Splash News Steve Kazee und Jenna Dewan in New York, Oktober 2019

Instagram / jennadewan Jenna Dewan beim Schwangerschafts-Shooting, Oktober 2019

