Süßer Moment zwischen Herzogin Kate (37) und Prinz William (37)! Die beiden Royals reisen zurzeit durch Pakistan. Dabei haben sie auch Halt in der Chitral-Region gemacht, um mehr über die Kultur der dort lebenden Kalasha zu erfahren. Die Kalasha begrüßten das königliche Paar aber nicht nur mit verschiedenen Bräuchen, sondern überreichten ihnen auch traditionelle Kleidung – beim Anblick des bunten Kopfschmucks konnten sich William und Kate dann nur noch anstrahlen!

So hat sich das Ehepaar sicher noch nie gesehen. William und Kate tragen beide bunte Kopfbedeckungen und ebenso farbenfrohe Schals. Als sie sich in diese ungewohnten Outfits werfen, können sie offenbar nicht anders und lachen sich für einen kurzen Moment begeistert an. Vor allem William kann seinen Blick gar nicht mehr von der knallpinken Feder lösen, die den Kopf seiner Frau ziert.

Kurz zuvor hatten die beiden Dreifach-Eltern sich noch mit einem ziemlich ernsten Thema beschäftigt. Sie besichtigten den schmelzenden Chiatibo-Gletscher und machten dort auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Pakistan

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in Chitral

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William beim Chiatibo-Gletscher

