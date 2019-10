Die Fans von Schlag den Star dürfen sich auf ein hartes Duell freuen! In der vergangenen Folge der Spielshow kämpften Sänger Max Mutzke (38) und Comedian Teddy Teclebrhan um die Siegprämie von 100.000 Euro. In der äußerst unterhaltsamen Ausgabe holte sich der Masked Singer-Star schließlich den Sieg. Am 9. November steht eine neue Ausgabe an – mit zwei weiblichen Konkurrentinnen, die mit Sicherheit für jede Menge gute Laune sorgen werden!

Anfang November tritt Schlagermusikerin Vanessa Mai (27) gegen Schauspielerin Luna Schweiger (22) in den "Schlag den Star"-Ring, wie ProSieben verkündete. Und die beiden Promi-Damen können mit ihren zahlreichen Talenten punkten: Vanessa ist durch ihre anstrengende und akrobatische Bühnenshow bestens in Form. Die gelernte Mediengestalterin war zudem schon Gast in zahlreichen TV-Formaten und weiß, das Publikum von sich zu begeistern. Konkurrentin Luna schlüpfte als Schauspielerin schon in viele Rollen, weiß sich schnell auf neue Situationen einzulassen. Zudem überzeugte sie im Promi-Spezial von Ninja Warrior Germany.

Vanessa und Luna müssen in drei Wochen gegeneinander antreten: In bis zu 15 Runden warten Spiele auf die Frauen, die ihnen unter anderem sportliches Können, Allgemeinwissen oder gute Konzentrationsfähigkeit abverlangen. Wie findet ihr die neuen "Schlag den Star"-Kandidatinnen? Stimmt ab!

Getty Images Luna Schweiger, Schauspielerin

Anzeige

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Vanessa Mai

Anzeige

Getty Images Luna Schweiger, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de