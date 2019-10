Ciao Cabrio, hallo öffentliche Verkehrsmittel! Bei Love Island suchte Dijana Cvijetic nach der großen Liebe, doch eigentlich hat sie ihr Herz schon längst verschenkt – und zwar an ihr heiß geliebtes Auto. In den nächsten drei Monaten wird der schnittige Schlitten aber in der Garage bleiben: Dijana musste ihren Führerschein vorübergehend abgeben. Offenbar steckt in der Miss Universe Switzerland eine kleine Raserin.

Als Influencerin und Model ist die 25-Jährige ständig unterwegs und eigentlich auf ihren Wagen angewiesen. "Ich bin leider immer wieder zu schnell gefahren. Und nun ist der Führerschein definitiv weg", erklärte sie im Interview mit dem Schweizer-Nachrichtenportal Nau.

Dijana gab außerdem ehrlich zu: Ihre Raserei sie alles andere als vorbildlich gewesen. Trotzdem rückt sie ihren Lappen nur schweren Herzens raus, wie sie in ihrer Instagram-Story am Mittwoch deutlich machte. "Ja, es ist so weit: Ich bin auf dem Weg zur Polizei und gebe meinen Führerschein ab", meldete sie sich bei ihren Fans und konnte sich ein Rollen der Augen nicht verkneifen.

RTL II / Magdalena Possert Dijana Cvijetic, "Love Island"-Kandidatin

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Influencerin

Instagram / deeanaofficial "Love Island"-Dijana

