Heidi Klums (46) Halloween-Kostüm nimmt erste Formen an! Schon seit mehreren Jahren veranstaltet das Super-Model seine berühmte Grusel-Party und überrascht sowohl die Fans als auch die anwesenden Gäste immer wieder mit spektakulären Verkleidungen. Im August gewährte die Blondine bereits einen ersten kleinen Einblick in die diesjährigen Vorbereitungen. Jetzt zeigt Heidi in einem Video die Grundformen ihrer Maske: Doch was genau stellt der mysteriöse Tonkopf dar?

"Ich bin so aufgeregt, euch bald dieses Kunstwerk in Aktion zeigen zu können", betitelt Tom Kaulitz' (30) Frau einen Clip auf Instagram. Darin sieht man den Künstler Mike Marino bei seiner Arbeit an der Tonmaske. Die längliche Form des Kopfes gibt den Fans einen Anlass für wilde Spekulationen. Während die einen sich sicher sind, Heidi schon bald als Alien auf der Fete zu sehen, vermuten andere, dass Pharaonen-Frau Nofretete auf dem Tisch des Masken-Schöpfers stehe. "Das Team wird zehn Stunden brauchen, um mich in (das bleibt geheim) zu verwandeln", spannt die 46-Jährige ihre Community auf die Folter.

Bis das Rätsel gelöst ist, wird es noch ein paar Tage dauern: Erst am 31. Oktober wird sich Heidi in ihrem vollendeten Outfit präsentieren. Im vergangenen Jahr hatten sie und Tom sich zu Halloween in aufwendige Shrek-Kostüme geschmissen. Damals sagte die Germany's next Topmodel-Chefjurorin in einem RTL-Interview über die Kostüm-Idee: "Ich wollte schon immer Shrek und Fiona sein. Ich hatte aber nie einen Shrek und jetzt habe ich ihn endlich gefunden."

Instagram / heidiklum Heidi Klums Halloween-Maske

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Halloween-Fan

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Halloween 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de