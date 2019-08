Kaum hat Heidi Klum (46) ein Mega-Projekt abgeschlossen, geht es ans nächste! Gerade erst kehrte die Germany's next Topmodel-Chefin nach ihrer Trauung mit Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (29) aus den Flitterwochen aus Italien zurück und schon widmet sie sich der nächsten Mammut-Aufgabe: Gut zwei Monate vor ihrer berühmt berüchtigten Halloween-Sause startet die 46-Jährige die Vorbereitungen für ihr Kostüm. Im Netz gab Heidi nun einen kleinen Einblick in die Prozedur!

Ein neues Instagram-Video zeigt jetzt: Nur in Unterwäsche und High Heels bekleidet, steht Heidi mit leicht gebeugten Knien und ausgestreckten Armen in einem großen Raum. Ein Mitarbeiter läuft mit einem elektronischen Gerät um sie herum und scheint, die Modelmama akribisch von oben bis unten auszumessen. Dazu textet die frisch verheiratete Mrs. Kaulitz: "Halloween-Vorbereitung! Ich darf keinen Muskel bewegen!"

Noch gibt es überhaupt keinen Anhaltspunkt, als was sich Heidi dieses Jahr verkleiden wird – sicher ist nur, dass es mal wieder spektakulär wird! Zuletzt schlüpfte sie mit ihrem Tom in die Rolle der Film-Oger Shrek und Fiona. Auch die Promis können es kaum noch abwarten, zu erfahren, für welches Kostüm sich die TV-Schönheit diesmal entscheidet: So kommentierten unter anderem GNTM-Siegerin Barbara Meier (33), Starfriseur Udo Walz (75) oder auch Let's Dance-Juror Jorge Gonzalez (52) aufgeregt den Clip.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz in ihren Flitterwochen

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei Heidis 19. Halloween Party in New York

Getty Images Heidi Klum im Juli 2019

