Christin Kaeber schwebt aktuell gleich doppelt im Glück! Bis vor Kurzem machte die Polizistin mit ihrem Auftritt in der Abenteuer-Sendung Survivor von sich reden. Doch vor wenigen Stunden überraschte sie auch mit einem privaten Statement: Die Blondine erwartet ihr erstes Kind – mit ihrem neuen Freund! Aber wie lange ist die schöne Schwester von Liz Kaeber (27) eigentlich schon mit ihrem Partner glücklich?

Das hat die TV-Bekanntheit im Promiflash-Interview verraten und überraschendes offenbart: "Wir sind noch nicht so lange zusammen. Also wirklich erst seit diesem Jahr, also seit dem Sommer sozusagen, kurz bevor ich mit 'Survivor' begonnen habe". Das genaue Datum hat die Blondine nicht aufgedeckt – doch die beiden sind mindestens seit Juli ein Paar, da posteten sie nämlich ihr erstes gemeinsames Liebes-Foto auf Social Media. Die Teilnahme beim TV-Überlebensbattle stellte die jungen Liebenden dann gleich vor die erste Beziehungsprobe: "Das war natürlich auch eine sehr harte Zeit, weil wir uns kurz vorher kennengelernt haben und dann war ich erst mal für längere Zeit weg", fasste Christin zusammen.

Doch ihre Verbindung hat diesen Test einwandfrei überstanden – und nun könnte es Christin und ihrem Partner, der sich auf Instagram Leons nennt, nicht besser gehen: "Meine Glücklichkeitsskala ist überhaupt nicht zu messen. Ich würde sagen bis zum Universum, dreifache Kreise und wieder zurück", schwärmte sie.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Freund Leon

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Freund

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Polizeibeamtin

