Patchworkfamilie kann sie! Am vergangenen Dienstag feierte Sarah Lombardi ihren 27. Geburtstag. Bei ihrer kleinen Sause in einem Bowlingcenter mit Buffet und Spielspaß durften ihre Liebsten selbstverständlich nicht fehlen. Neben Sohnemann Alessio (4) waren auch Ex-Mann Pietro (27) und Freund Roberto am Start. Doch wie war die Party für die neue Das Supertalent-Jurorin? Mit Promiflash plauderte Sarah über ihren Ehrentag im Kreise der gesamten Familie!

Bei der "Holiday on Ice"-Vorpremiere in Hamburg traf Promiflash die Sängerin am Rande der Show-Proben und hakte nach, wie ihr großer Tag gewesen war. "Es war schön, es waren alle da – mit der Family haben wir ein bisschen Bowling gespielt", erzählte die Vollblutmama. Zwar habe sie an diesem Abend kaum einen Strike erzielen können – aber dennoch einen schönen Geburtstag verbracht.

Dass sich Sarah und ihr Ex Pietro gut verstehen, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Beide stehen sich nicht nur wegen Sohnemann Alessio noch nah, sondern geben sich gegenseitig auch immer wieder wertvolle Beziehungstipps. So ist die "Genau hier"-Interpretin ebenfalls über die neueste sich anbahnende Liebelei ihres einstigen Ehemannes informiert: "Wer weiß, vielleicht klappt es ja? Ich drück' die Daumen!"

