Wie einige andere Mitglieder europäischer Königsfamilien sind auch Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) im Netz vertreten. Seit geraumer Zeit führen die Eltern des kleinen Archie Harrison einen Instagram-Account mit dem Namen "Sussexroyal". Ihre über neun Millionen Follower halten sie mithilfe ihres Medienteams stets auf dem Laufenden und gewähren dabei Einblicke in ihren royalen Terminkalender. In einem Beitrag unterlief ihnen allerdings ein Rechtschreibfehler, der ihren Fans direkt in die Augen sprang. Jetzt entschuldigten sich Meghan, Harry und ihre Crew dafür.

Am Mittwoch teilten der frühere Party-Prinz und die Ex-Suits-Darstellerin einen Post, in dem sie die Menschenrechtsaktivistin Maya Angelou (✝86) zitierten. Dabei hatte sich allerdings ein Fehler eingeschlichen. "Jedes Mal, wenn sich eine Frau für sich selbst einsetzt, vielleicht sogar ohne es zu wissen, setzt sie sich für alle Frauen ein", lauteten ihre Zeilen. Anstatt "Woman" (zu Deutsch: Frau) zu benutzen, schrieben sie allerdings "Women", also die Mehrzahl von "Woman", im ersten Satz. Als die Community im Kommentarfeld auf den Fehler aufmerksam machte, wurde das Bild mit dem Zitat umgehend gelöscht und neu hochgeladen.

"Entschuldigung für das kleine Missgeschick und vielen Dank an all diejenigen, die uns auf den Fehler aufmerksam gemacht haben", nahm das Team Stellung. "Wir hoffen, dass ihr die wunderbaren Worte von Maya Angelou dennoch verinnerlichen und weitergeben werdet", hieß es weiter.

Joe Giddens – WPA Pool/Getty Images Prinz Harry am World Mental Health Day, 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Well Child Awards 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Kapstadt 2019

