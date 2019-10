Hat Hanna Weig (23) sich von Kylie Jenner (22) inspirieren lassen? Bisher begeisterte die schöne Frau von GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (33) ihre Fans als Influencerin mit coolen Postings und Einblicken in ihr Leben. Doch dieser Job war der Brünetten offenbar nicht genug: Hanna ging unter die Unternehmer und hat nun auch eine eigene Pflege-Linie herausgebracht – doch sowohl die Verpackung als auch die Werbung wirken ziemlich vertraut ...

Via Instagram verkündete die Mutter einer Tochter kürzlich die große Neuigkeit: Ihre Marke JUNO & me, mit der sie bereits im vergangenen Jahr Bio-Tampons auf den Markt gebracht hatte, vertreibt jetzt auch Produkte für die Intimpflege. Auf den dazugehörigen Werbebildern posiert Hanna in nudefarbener Shapewear neben einer der hellen Pumpflaschen – doch deren Anblick dürfte Fans bekannt vorkommen: Mit ihrer Form und Farbe erinnern die Produkte total an Kylies eigene Hautpflege-Linie!

Nicht nur bezüglich der Tuben ähneln die Werbe-Pics denen ihrer amerikanischen Kollegin sehr: Auch Hannas Outfit beim Shooting wirkt kopiert. In einer weißen Kombi aus High-Waist-Slip und BH lächelt die 23-Jährige in die Kamera – einen fast identischen Look trägt auch Kylie auf einem ihrer Promotion-Bilder. Was meint ihr: Ist die Ähnlichkeit Zufall oder hat sich Hanna ein wenig Inspiration geholt? Stimmt unten ab!

Instagram / hannaweig Hanna Weig auf Mallorca

Instagram / kyliejenner, Instagram / hannaweig Collage: KylieSkin im Vergleich mit JUNO & me

Instagram / hannaweig Hanna Weig beim Werbeshooting für JUNO & me

