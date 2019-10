Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) wurden mit schweren Turbulenzen konfrontiert! Das royale Paar befindet sich aktuell auf einer fünftägigen Tour durch Pakistan – die Kensington Royals wollen so die Kultur und Menschen des Landes im Mittleren Osten kennenlernen. Vor allem das Thema der örtlichen Auswirkungen des Klimawandels wollen die Dreifach-Eltern dort besprechen. Doch ein Zuckerschlecken ist ihr Ausflug nicht – unter anderem reisen sie in mehrere Regionen mit erhöhter Terror-Gefahr. Und auch das Wetter machte ihren Plänen aktuell einen Strich durch die Rechnung!

Eigentlich sollte ein Flugzeug die Eheleute am Donnerstag von Lahore in die Hauptstadt Islamabad bringen. Doch das Vorhaben musste unerwartet abgebrochen werden: Als die beiden mit ihrem Flugzeug die eigentlich 25-minütige Reise antraten, gerieten sie in ein heftiges Unwetter! Über zwei Stunden verbrachten sie in der Luft – und konnten so nicht weiter zu ihrem Zielort fliegen. Der Kapitän entschied sich schließlich für eine Notlandung und kehrte zum Flughafen in Lahore zurück.

Den Insassen mit unter Kate und William passierte bei dem Manöver zum Glück nichts. Der Zweite in der Thronfolge, der früher als Rettungspilot arbeitete, konnte nach der Landung sogar schon wieder seine Witzchen machen: "Ich bin geflogen", scherzte William, nachdem er nach seinem Zustand gefragt wurde, wie Hello! berichtete.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate

Getty Images Prinz William, Duke of Cambridge

