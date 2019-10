Seit Mitte Juli darf Sylvana Wollny (27) sich offiziell zweifache Mutter nennen! Zu Töchterchen Celina-Sophie (6) hat sich nun ein Geschwisterchen gesellt: die kleine Anastasia Sophie. Die Sechsjährige liebt ihre Schwester schon jetzt heiß und innig und auch Mama Sylvana und Papa Florian (31) schweben im absoluten Elternglück. Inzwischen ist Baby Anastasia schon drei Monate auf der Welt – zu diesem Anlass verfasste Sylvana jetzt eine rührende Liebeserklärung an ihren Spross.

"Die Zeit vergeht viel zu schnell. Es kommt mir vor wie gestern, als ich dich das erste Mal in meinem Arm gehalten habe", schrieb die 27-Jährige auf Instagram und betonte dann: "Du und deine Schwester... Das kann ich gar nicht in Worte fassen, meine Liebe zu euch ist einfach unendlich." Zusätzlich veröffentlichte Sylvana ein zauberhaftes neues Foto von Anastasia. Ihre Jüngste hat auf dem Schnappschuss einen entspannten Blick aufgelegt und nuckelt gerade am Daumen. Besonders süß an der Aufnahme: Anastasia ist von oben bis unten in Babyrosa gekleidet.

Neben etlichen Bekundungen, wie süß Anastasia sei, gibt es auch einige verwunderte Kommentare unter dem Beitrag. "Wie groß sie schon ist " und "Drei Monate? Sie ist ja riesig!", staunen zwei Abonnenten. Was sagt ihr zu Sylvanas Mama-Posting? Stimmt ab!

RTL II Celina-Sophie Wollny mit ihrer Schwester Anastasia Sophie

Instagram / sylvana_wollny Anastasia Sophie Wollny im Oktober 2019

Instagram / sylvana_wollny Anastasia Sophie Wollny im September 2019

